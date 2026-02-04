Il Napoli punta forte a mantenere i suoi gioielli. Durante il calciomercato di gennaio, la squadra ha rifiutato diverse offerte per i suoi giocatori più importanti. Il club lavora senza sosta per blindare i pezzi chiave, deciso a non lasciarli andare facilmente. La volontà è chiara: tenere tutto il gruppo compatto e puntare ancora più in alto in campionato.

Il Napoli ha lavorato attivamente durante il calciomercato di gennaio, ma lavora con ancor più forza per trattenere i suoi pezzi pregiati dalle mire degli altri club. Tra questi c’è certamente Scott McTominay, uno dei giocatori più importanti della rosa di Antonio Conte, che sin dal suo approdo in Serie A in maglia partenopea, ha avuto un rendimento di altissimo livello. Per questo, il Napoli lavora al rinnovo. Napoli, si lavora al rinnovo di McTominay: ha rifiuto una grande offerta dall’Arabia. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Napoli sta lavorando al rinnovo di McTominay fino al 2030 con opzione per il 2031. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Si lavora al rinnovo del top: ha rifiutato varie offerte per restare a Napoli!

Approfondimenti su Napoli Calciomercato

In casa Napoli si continua a lavorare sia sul mercato, rispettando il principio del saldo zero, sia sulla gestione interna della squadra.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Napoli Calciomercato

Argomenti discussi: Ccnl Lavoro Domestico, con il rinnovo pochi ma significativi interventi; Rinnovo del permesso di soggiorno e lavoro: le risposte del dott. Guidone; Farmacie Private, il 4 febbraio si torna al tavolo: ora servono risposte concrete da Federfarma per rinnovare il Contratto nazionale scaduto il 31 agosto 2024; Rinnovo Ccnl. I farmacisti: attese risposte concrete dall'incontro del 4 febbraio.

Si lavora al rinnovo di Anguissa. Il giocatore verso ingaggio superIl Napoli, chiuso il mercato invernale, si sta concentrando sui rinnovi contrattuali, con particolare attenzione al reparto di centrocampo. Uno dei nomi più caldi ai quali il club azzurro vorrebbe pro ... msn.com

Napoli, McTominay nel mirino dei big europei: il Napoli lavora al rinnovo fino al 2030Lo scozzese si è legato a club e città e vuole vincere in azzurro. Ha il contratto in scadenza nel 2028, da prolungare. gonfialarete.com

#Napoli, si lavora al rinnovo di #McTominay: le ultime - facebook.com facebook