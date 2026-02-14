Guide in Piazza dei Miracoli tra borseggi e abusivi AGT | Bene la reintroduzione della Polizia turistica

La presenza di guide in Piazza dei Miracoli si scontra con borseggi e venditori abusivi, un problema che ha portato l'AGT a lodare la reintroduzione della Polizia turistica. Alessandra Aleppo, presidente dell’Associazione Guide Turistiche di Pisa, ha espresso soddisfazione dopo aver discusso con il nuovo comandante Gionata Gualdi e l’assessore Paolo Pesciatini. Durante l’incontro, è stato deciso di rafforzare i controlli per tutelare i visitatori e migliorare l’esperienza in uno dei luoghi più visitati della città.

Soddisfazione espressa dalla presidente dell'Associazione Guide Turistiche di Pisa Alessandra Aleppo per l'esito dell'incontro, avvenuto congiuntamente ad altre associazioni, con il nuovo comandante della Polizia municipale Gionata Gualdi e l'assessore al Turismo Paolo Pesciatini.