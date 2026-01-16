Catania controlli serrati della Polizia Locale in piazza Borsellino | lotta ai parcheggiatori abusivi

La Polizia Locale di Catania ha intensificato i controlli in piazza Borsellino, concentrandosi sulla lotta ai parcheggiatori abusivi. Su indicazione dell’Assessore Carmelo Coppolino, sono state rafforzate le attività di vigilanza e presidio presso il parcheggio AMTS, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento mirato contro i parcheggiatori abusivi. Su indirizzo dell’Assessore alla Polizia Municipale e alla Viabilità, Carmelo Coppolino, la Polizia Locale di Catania ha avviato un potenziamento delle attività di vigilanza e presidio all’interno del parcheggio AMTS di piazza Borsellino. La decisione nasce dalle segnalazioni di cittadini e utenti che hanno denunciato la presenza di soggetti dediti a richieste di denaro illegittime, capaci di generare disagio e situazioni di potenziale rischio. Sicurezza, legalità e tutela degli utenti. L’operazione, attuata in stretta collaborazione con AMTS, prevede una maggiore presenza degli agenti sul posto con l’obiettivo di tutelare i cittadini, ripristinare il rispetto delle regole e garantire il corretto utilizzo di un servizio pubblico essenziale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, controlli serrati della Polizia Locale in piazza Borsellino: lotta ai parcheggiatori abusivi Leggi anche: Catania, commemorazione dei defunti: intensificati i controlli contro i parcheggiatori abusivi nella zona del Cimitero Leggi anche: Abuso edilizio e contrasto ai Parcheggiatori: doppia dperazione della Polizia Locale a Barra e Ponticelli La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Termini sotto assedio dopo la duplice aggressione: denunce, arresti ed espulsioni; Autostazione di Cosenza, controlli serrati della Polizia: un arresto e oltre 1.200 veicoli verificati; Catania. Controlli serrati della task force nei locali della Pescheria, sospesa l’attività di un ristorante. Catania. Controlli serrati della task force nei locali della Pescheria, sospesa l’attività di un ristorante - La task force coordinata dalla Polizia di Stato ha effettuato, nei giorni scorsi, un’articolata attività di controllo nei locali della zona della pescheria per verificare il possesso delle ... libertasicilia.it

