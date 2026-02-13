L' Associazione Guide Turistiche plaude alla reintroduzione della Polizia Turistica

L'Associazione Guide Turistiche di Pisa ha accolto con entusiasmo il ritorno della Polizia Turistica, deciso dopo un incontro tra le guide e l’amministrazione comunale. Mercoledì 11 febbraio, le guide hanno incontrato il nuovo comandante della Polizia Municipale, Gionata Gualdi, e l’assessore al Turismo, Paolo Pesciatini, presso il Comune. La riunione ha riguardato anche le misure per migliorare la sicurezza dei visitatori nei punti più frequentati della città.

L'associazione, presente all'incontro istituzionale con l'amministrazione comunale, ribadisce l'utilità del presidio fisso in Piazza dei Miracoli Nella mattina di mercoledì 11 febbraio si è svolto un incontro tra le guide turistiche e l'amministrazione comunale di Pisa, con il nuovo Comandante della Polizia Municipale Gionata Gualdi e l'assessore al Turismo Paolo Pesciatini. Era presente anche Associazione Guide Turistiche (Agt), che con soddisfazione "ha riscontrato, non solo l'impegno nel dare continuità alla collaborazione già avviata con la nostra associazione da parte dell'Assessore al Turismo Pesciatini che ha ben presente l'importanza strategica che la nostra categoria riveste per la valorizzazione turistica, ma anche un particolare entusiasmo propositivo".🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su associazione guide

Guida per vere guide turistiche: un'informazione chiara e aggiornata sulle procedure e requisiti necessari per ottenere l'abilitazione.

Ultime notizie su associazione guide

Argomenti discussi: Guide turistiche, Confesercenti: La riforma è un passo avanti, ora servono controlli contro l’abusivismo; Guide turistiche, Confesercenti: Riforma utile, ora serve più controllo contro l’abusivismo; Pompei, guide turistiche in protesta: Postazione cancellata dopo 15 anni; Pompei, lite sull’accoglienza. Le guide restano sull’Aventino: Nessun dialogo con i vertici.

Guide turistiche, le associazioni di categoria dopo l’esame flop: non è un lavorettoConfguide-Confcommercio e Federagit-Confesercenti ribadiscono l’importanza della riforma della professione di guida turistica, ma dopo i soli 230 idonei al concorso sottolineano: «Non è ancora visto c ... italiaatavola.net

Scoppia la guerra delle guide turistiche: «Al Mann lavorano solo i campani»Che il Museo Archeologico di Napoli sia diventato il fiore all'occhiello del sistema museale della Campania è un dato di fatto. Ma secondo il presidente dell'associazione Guide Turistiche Italiane, ... ilmattino.it

Garantita la presenza delle Guide dell'Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino per conto dell'Ente Parco Nazionale del Pollino anche alle più importanti fiere di settore grazie al nuovo protocollo di intesa. Un racconto preciso e competen - facebook.com facebook