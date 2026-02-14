GUIDA TV 14 FEBBRAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI
Il palinsesto televisivo di questa sera si arricchisce di diversi programmi, tra cui la finale di The Voice Kids su Rai1, che alle 21:30 coinvolge i giovani talenti in una gara emozionante. La decisione di trasmetterla si è presa dopo che il talent show ha registrato un buon riscontro nelle settimane precedenti, spingendo i produttori a puntare sulla grande finale. In contemporanea, Rai2 propone una serata dedicata allo short track, mentre Rai3 presenta un documentario su un film storico. La7, invece, apre le porte a una puntata di
Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 00:30 The Voice Kids ultima puntata I Vinili di. Talent Show Talk Show Rai2 21:00 23:00 Short Track Notti Olimpiche Sport Talk Show Rai3 21:25 00:20 Balla coi Lupi Tg3 Mondo Film Notiziario Rete 4 21:35 23:50 Non c’è Due Senza Quattro Arma Letale Film Film Canale 5 21:30 00:50 C’è Posta per Te Tg5 Speciale People Show Rubrica Italia 1 21:30 23:25 Una Notte al Museo 3: Il Segreto del Faraone Bumblebee Film Film La7 20:35 00:00 In Altre Parole The Loudest Voice Talk Show Serie Tv Tv8 21:10 22:30 4 Ristoranti R 4 Hotel R Talent Talent Nove 21:30 00:00 Accordi & Disaccordi Accordi & Disaccordi R Talk Show Talk Show L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Ecco la guida TV di oggi, 14 gennaio 2026, con gli appuntamenti principali in programmazione su vari canali italiani.
Questa sera in tv ci sono molte opzioni, ma tra le più attese c’è lo speciale di Rai1 dedicato a “Cuori 3” alle 21:30.
