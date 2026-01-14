GUIDA TV 14 GENNAIO 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida TV di oggi, 14 gennaio 2026, con gli appuntamenti principali in programmazione su vari canali italiani. Scopri cosa vedere questa sera tra film, talk show e inchieste, e prova a indovinare gli ascolti serali partecipando al toto share. Una panoramica semplice e chiara per orientarti tra le offerte televisive, senza enfasi o sensazionalismi. Buona visione e buona fortuna con il gioco!

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:25 Zamora 1ªTv Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:20 23:10 2 Hearts: Intreccio di Destini Gli Occhi del Musicista Film Show Rai3 21:20 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:35 01:00 Realpolitik Velluto Blu Talk Show Film Canale 5 21:50 00:10 A Testa Alta: Il Coraggio di una Donna 1ªTv Risiko: Sfide di Potere new Serie Tv Talk Show Italia 1 21:25 23:35 Homefront Contraband Film Film La7 21:15 23:30 Una Giornata Particolare Barbero Risponde Doc. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GUIDA TV 14 GENNAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI Leggi anche: GUIDA TV 1 GENNAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI Leggi anche: GUIDA TV 2 GENNAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Stasera in TV: Film da vedere Martedì 13 Gennaio, in prima serata; “Forbidden fruit”, le trame dal 12 al 17 gennaio 2026; Programmi TV 14 gennaio 2026: cosa vedere stasera; Stasera in tv (14 gennaio), Aldo Cazzullo ricorda il disastro del Vajont e le sue vittime. Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 14 Gennaio, in prima serata - Stasera in TV, Mercoledì 14 Gennaio 2026: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ... msn.com

