Padana Tubi & Profilati Acciaio di Guastalla cambia proprietà: la società passa al fondo Attestor a causa di una trattativa conclusa con successo. La decisione arriva dopo mesi di negoziati e comporta un cambio di gestione che potrebbe influenzare la produzione locale, nota per i suoi tubi e profilati in acciaio.

Guastalla (Reggio Emilia), 14 febbraio 2026 - Novità societarie in vista per la Padana Tubi & Profilati Acciaio, azienda di Guastalla tra le principali realtà produttive sul territorio emiliano. E’ stata avviata un’operazione, da completare e formalizzare nei prossimi mesi, per il passaggio della maggioranza azionaria alla piattaforma di investimenti Attestor. L’annuncio del progetto è stato comunicato dalla proprietà aziendale, la famiglia Alfieri, con una lettera inviata ai dipendenti. «Per più di 55 anni, a partire dalla sua fondazione nel 1970, la nostra famiglia ha guidato questa azienda, l’ha fatta crescere, l’ha proiettata sui mercati internazionali, ha affrontato congiunture positive e periodi difficili, ha creato occupazione e generato benessere”, il messaggio ai lavoratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, Padana Tubi passa al fondo Attestor

