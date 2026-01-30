Covestro passa al fondo arabo Xrg | completato il closing operazione da 1,17 miliardi

Covestro ha completato l’acquisto di XRG per 1,17 miliardi di euro. L’operazione, annunciata ieri, si è conclusa con il closing ufficiale. Ora la società tedesca rafforza la sua presenza nel settore dei materiali polimerici e punta a crescere a livello globale.

Covestro AG e XRG P.J.S.C. (precedentemente ADNOC International Limited) annunciano il completamento ufficiale del closing della loro partnership strategica, segnando una nuova fase di crescita, innovazione sostenibile e rafforzamento delle attività globali nel settore dei materiali polimerici. Il closing è stato realizzato a seguito dell’esecuzione di un aumento di capitale di 1,17 miliardi di euro, che fornisce a Covestro risorse importanti per accelerare l’attuazione della propria strategia Sustainable Future e la trasformazione aziendale. Gianmaria Malvestiti, AD Covestro Italia, ha dichiarato: “Il completamento di questa operazione rappresenta non solo un passaggio cruciale per Covestro a livello globale, ma anche un’opportunità concreta per continuare a sostenere le nostre attività in Italia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

