Groenlandia Trump insiste | La compro La premier danese | Non faccio compromessi
Donald Trump ha ribadito di voler acquistare la Groenlandia, causando una forte reazione da parte della Danimarca. La premier danese Mette Frederiksen ha risposto duramente, definendo inaccettabile la proposta e sottolineando che non ci sono margini di trattativa su determinati punti. Durante la conferenza sulla sicurezza a Monaco, Frederiksen ha precisato che il governo danese è pronto a collaborare con gli Stati Uniti, ma senza compromessi su questioni fondamentali.
Donald Trump la vuole ancora la Groenlandia. Ma la pressione degli Stati Uniti viene giudicata "totalmente inaccettabile" dal primo ministro danese Mette Frederiksen che alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco si è detta disposta a collaborare con Washington ma "ci sono, ovviamente, cose su cui non si può scendere a compromessi". E la Groenlandia, territorio d'Oltremare di Copenaghen, è una di queste. "Purtroppo il desiderio del presidente Trump è lo stesso", conferma la premier. "Stiamo parlando anche di minacce, ma come dici spesso Jens-Frederik, la popolazione della Groenlandia non è mai stata minacciata da nessuno prima, quindi questa pressione è inaccettabile". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Trump: "La Groenlandia ci serve". La premier danese: "Basta con queste minacce"
Recentemente, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti considerano la Groenlandia strategicamente importante per motivi di difesa.
Trump vuole la Groenlandia: “Ci serve per difesa”. La premier danese: “Basta minacce”
Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla possibile acquisizione della Groenlandia hanno suscitato tensioni tra Stati Uniti e Danimarca.
Groenlandia, Trump frena la diplomazia: “Possiamo fare quello che vogliamo”
