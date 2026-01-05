Trump vuole la Groenlandia | Ci serve per difesa La premier danese | Basta minacce

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla possibile acquisizione della Groenlandia hanno suscitato tensioni tra Stati Uniti e Danimarca. Il presidente americano ha affermato che la regione è strategicamente importante per motivi di difesa, mentre la premier danese ha risposto chiedendo di evitare minacce. La questione evidenzia le delicatezze diplomatiche legate a una delle aree più remote e strategiche del mondo.

Le relazioni tra Stati Uniti e Danimarca attraversano un momento delicatissimo. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato in un'intervista rilasciata al magazine The Atlantic che Washington ha un bisogno assoluto della Groenlandia per ragioni di sicurezza nazionale. Parole che hanno provocato la ferma risposta della premier danese Mette Frederiksen, che ha intimato agli americani di smettere immediatamente con le intimidazioni verso un alleato di lunga data. Le dichiarazioni di Trump arrivano subito dopo l'operazione militare americana in Venezuela che ha portato all'arresto del presidente Nicolás Maduro, trasportato a New York dove dovrà affrontare un processo.

