Grave incidente in autostrada | morta donna di 61 anni Aperta indagine per omicidio stradale
Un grave incidente sull'autostrada A4 ha causato la morte di una donna di 61 anni residente a Milano. L'incidente, che ha coinvolto altre due persone ferite, ha portato alla chiusura temporanea del tratto autostradale. Aperta un'indagine per omicidio stradale per far luce sulla dinamica e le cause dello scontro.
Aveva 61 anni e viveva a Milano. Dopo il grave incidente in cui ha perso la vita, l'Autostrada A4 è rimasta chiusa per alcune ore, tanto drammatico è stato lo scontro, nel quale sono rimaste ferite altre due persone. È morta così, attorno alle 13.30 di domenica, sulla Milano-Venezia, all'altezza. Milanotoday.it
Mirco Trevisan, il sorpasso fatale e l'incidente in moto: le immagini riprese da una dash cam
Grave incidente in autostrada: morta donna di 61 anni. Aperta indagine per omicidio stradale - Dopo il grave incidente in cui ha perso la vita, l'Autostrada A4 è rimasta chiusa per alcune ore, tanto drammatico è stato lo scontro, nel quale sono rimaste ferite al ... milanotoday.it
Neonata morta nell'incidente sull’A5: aperta inchiesta per omicidio stradale e fuga del conducente - Bimba morta nell'incidente sull’A5: la madre ferita e la Procura di Ivrea apre un'inchiesta per chiarire le cause dello schianto. notizie.it
Una donna di 61 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A4, al chilometro 2,81 in direzione ovest, nel territorio di Verona. Lo scontro, avvenuto intorno alle 15.45, ha coinvolto tre autovetture. Oltre a - facebook.com facebook
Una donna di 61 anni ha perso la vita in un grave #incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sull’ #autostrada #A4, al chilometro 2,81 in direzione ovest, nel territorio di #Verona. Lo scontro, avvenuto intorno alle 15.45, ha coinvolto tre autovetture. x.com