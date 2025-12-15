Grave incidente in autostrada | morta donna di 61 anni Aperta indagine per omicidio stradale

Un grave incidente sull'autostrada A4 ha causato la morte di una donna di 61 anni residente a Milano. L'incidente, che ha coinvolto altre due persone ferite, ha portato alla chiusura temporanea del tratto autostradale. Aperta un'indagine per omicidio stradale per far luce sulla dinamica e le cause dello scontro.

