Grave incidente sull’A1 nel tratto umbro | traffico bloccato un ferito grave

Nella notte tra mercoledì e giovedì si è verificato un grave incidente sull’A1, nel tratto umbro in direzione Firenze. La collisione ha causato il blocco del traffico e un ferito in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e gestire la situazione, che ha provocato notevoli disagi alla viabilità della zona.

Grave incidente stradale nella notte tra mercoledì e giovedì sul tratto umbro dell’autostrada A1, in direzione Firenze. Il traffico è rimasto bloccato dalle 00:20 circa subito dopo l’area di servizio Fabro Est, dove due veicoli industriali sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha completamente ostruito la carreggiata. Un uomo è rimasto ferito in modo grave ed è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco. L’eliambulanza del 118 lo ha trasportato all’ospedale di Perugia in codice rosso. Un’altra persona, a bordo del piccolo mezzo coinvolto nell’impatto, ha riportato ferite lievi ed è stata medicata sul posto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

