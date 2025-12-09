San Pietro Vernotico onora gli eroi antimafia | vie intitolate alla memoria di chi scelse la giustizia
San Pietro Vernotico rende omaggio agli eroi antimafia dedicando circa 20 vie del paese alle vittime della mafia. Un gesto simbolico che rafforza l'impegno dell'amministrazione locale nella promozione della legalità e nel ricordare coloro che hanno sacrificato la vita per la giustizia.
SAN PIETRO VERNOTICO– L'amministrazione comunale di San Pietro Vernotico ha compiuto un passo significativo nell'affermazione della legalità e della memoria, intitolando circa 20 vie pubbliche, precedentemente prive di denominazione, a illustri personalità vittime della mafia. Nella mattinata di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Un concerto per la pace: l'oratorio di San Pietro Vernotico si mobilita per Gaza
Servizi di rafforzamento e sostegno per i malati oncologici: incontro pubblico a San Pietro Vernotico
Assalto al bancomat: esplosione alle prime luci dell'alba a San Pietro Vernotico
DONARE IL PLASMA: UNA SFIDA PER IL FUTURO 3 dicembre 2025 Ore 16:30 Sala Consiliare del Municipio – P.zza Falcone, San Pietro Vernotico Grazie all’Avis San Pietro Vernotico e alla Scuola Primaria S. Antonio parleremo di dono, salute e futur - facebook.com Vai su Facebook
