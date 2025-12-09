San Pietro Vernotico onora gli eroi antimafia | vie intitolate alla memoria di chi scelse la giustizia

9 dic 2025

San Pietro Vernotico rende omaggio agli eroi antimafia dedicando circa 20 vie del paese alle vittime della mafia. Un gesto simbolico che rafforza l'impegno dell'amministrazione locale nella promozione della legalità e nel ricordare coloro che hanno sacrificato la vita per la giustizia.

SAN PIETRO VERNOTICO– L'amministrazione comunale di San Pietro Vernotico ha compiuto un passo significativo nell'affermazione della legalità e della memoria, intitolando circa 20 vie pubbliche, precedentemente prive di denominazione, a illustri personalità vittime della mafia. Nella mattinata di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

