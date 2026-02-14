Novellara al procuratore Gratteri il premio Augusto Daolio

Il procuratore Nicola Gratteri riceve il premio Augusto Daolio a Novellara, perché ha portato avanti con determinazione le sue inchieste contro la criminalità organizzata. La città emiliana ha deciso di premiarlo durante il Nomadincontro, un evento che ogni anno richiama molti appassionati di musica e cultura. Questa sera, la piazza principale si riempie di persone che vogliono ascoltare le sue parole e celebrare la memoria di Augusto Daolio, voce storica dei Nomadi.

Novellara (Reggio Emilia), 14 febbraio 2026 - Un momento di gioia, stasera a Novellara, per il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ospite al Nomadincontro, la due giorni di festa che ogni anni celebra l'anniversario della nascita di Augusto Daolio, la compianta voce del gruppo dei Nomadi, la band nata ben 63 anni fa. Nel pomeriggio l'incontro in teatro – gremito di cittadini e di autorità – per presentare il nuovo libro di Gratteri, dedicato alle inchieste sul narcotraffico internazionale, ma che è stato concentrato in particolare sulle polemiche scoppiate dopo le sue dichiarazioni a favore del no al referendum sulla riforma della giustizia.