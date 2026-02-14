Referendum Gratteri | Non ho detto che chi vota sì è mafioso o massone

Il procuratore Gratteri ha chiarito di non aver mai accusato chi vota sì al referendum di essere mafioso o massone, dopo aver rilasciato un’intervista in cui si era concentrato su temi come la ‘ndrangheta e la massoneria deviata in Calabria. Durante l’intervista, ha spiegato che si era soffermato sulle attività criminali e sugli sviluppi giudiziari degli ultimi sette anni nella sua città, senza mai mettere in dubbio le intenzioni di chi si avvicina al voto.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ho fatto un’intervista ad ampio spettro e in quella parte di intervista stavamo parlando della Calabria, stavamo parlando della ‘ndrangheta, stavamo parlando della massoneria deviata, stavamo parlando di quello che è stato fatto nei sette anni della mia permanenza come procuratore di Catanzaro. In quella parte ho detto che i mafiosi, la massoneria deviata, voteranno sì. Ma questo cosa vuol dire? Io non ho detto che chi vota sì è mafioso, è massone. Sono gli altri che in malafede hanno voluto riportare un dato, una cosa che io non ho assolutamente detto né pensato. E’ proprio elementare: se io dico i mafiosi, i massoni deviati votano sì, io non sto dicendo che chi vota sì è il mafioso o il massone deviato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Nicola Gratteri ha spiegato a La7 che chi fraintende le sue parole sul referendum sulla giustizia agisce con malafede, cercando di alimentare il confronto.

Dopo le ultime uscite di Nicola Gratteri, il magistrato famoso per il No al referendum sulla giustizia, torna a far discutere.

