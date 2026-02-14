Referendum Gratteri | Non ho detto che chi vota sì è mafioso o massone
Il procuratore Gratteri ha chiarito di non aver mai accusato chi vota sì al referendum di essere mafioso o massone, dopo aver rilasciato un’intervista in cui si era concentrato su temi come la ‘ndrangheta e la massoneria deviata in Calabria. Durante l’intervista, ha spiegato che si era soffermato sulle attività criminali e sugli sviluppi giudiziari degli ultimi sette anni nella sua città, senza mai mettere in dubbio le intenzioni di chi si avvicina al voto.
Tempo di lettura: 2 minuti “Ho fatto un’intervista ad ampio spettro e in quella parte di intervista stavamo parlando della Calabria, stavamo parlando della ‘ndrangheta, stavamo parlando della massoneria deviata, stavamo parlando di quello che è stato fatto nei sette anni della mia permanenza come procuratore di Catanzaro. In quella parte ho detto che i mafiosi, la massoneria deviata, voteranno sì. Ma questo cosa vuol dire? Io non ho detto che chi vota sì è mafioso, è massone. Sono gli altri che in malafede hanno voluto riportare un dato, una cosa che io non ho assolutamente detto né pensato. E’ proprio elementare: se io dico i mafiosi, i massoni deviati votano sì, io non sto dicendo che chi vota sì è il mafioso o il massone deviato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Referendum, Gratteri a La7: “Chi interpreta diversamente quello che ho detto è in malafede e vuole alzare lo scontro”
Nicola Gratteri ha spiegato a La7 che chi fraintende le sue parole sul referendum sulla giustizia agisce con malafede, cercando di alimentare il confronto.
La frase choc di Gratteri e l'ultima bufala sul referendum: chi vota Sì non è una persona perbene
Dopo le ultime uscite di Nicola Gratteri, il magistrato famoso per il No al referendum sulla giustizia, torna a far discutere.
