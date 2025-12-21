Le tensioni e gli scontri a Torino durante il corteo pro-Askatasuna hanno suscitato reazioni diverse tra le forze politiche. Mentre il centrodestra attribuisce i disordini al governo, dalla sinistra arrivano critiche rivolte all'esecutivo. Questa dinamica evidenzia come, in ambito politico, le responsabilità degli eventi siano spesso oggetto di interpretazioni divergenti. Da Avs a Rifondazione comunista: per la sinistra è colpa del governo.

Torino messa a ferro e fuoco? Colpa del governo. Dal centrodestra, lo sdegno per i disordini durante il corteo pro-Askatasuna è unanime, ma da sinistra si sollevano cori di accuse proprio contro l'esecutivo. “Il governo oggi a Torino ha ottenuto esattamente quello che ha ricercato con determinazione di miglior causa: la trasformazione della manifestazione, a cui ho partecipato con i compagni e le compagne di rifondazione, e del conflitto sociale in generale in un problema di ordine pubblico", ha commentato Paolo Ferrero, segretario provinciale di Rifondazione Comunista. "Mentre la destra cerca lo scontro per azzerare la politica, il sindaco Lo Russo con il suo fare pilatesco e altalenante è incapace di indicare una strada alternativa a quella voluta dal governo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da Avs a Rifondazione comunista: per la sinistra è colpa del governo

Leggi anche: Per i guru della sinistra, da Lerner a Saviano, la colpa dell'attentato a Ranucci è del governo

Leggi anche: Regionali, Fratoianni (Avs): "Il crollo della Sanità campana è colpa del Governo"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

«La nostra scelta di campo è a sinistra. Difficile allargare con chi voleva accordi con Nargi»; Comunali San Benedetto, il manifesto del campo largo: «Il candidato sindaco sarà scelto a metà gennaio»; A Torino le toghe liberano l'imam Shahin e la sinistra già esulta; “Il Manifesto per San Benedetto” del centrosinistra: prima il programma, a gennaio il candidato sindaco.

A Torino le toghe liberano l'imam Shahin e la sinistra già esulta - "La nostra gioia per la liberazione di Mohamed Shahin è immensa", fanno sapere gli esponenti di Avs all'ombra della Mole. ilgiornale.it