Piazza Navona diventa la più grande milonga di Roma | una notte di tango sotto il cielo di Natale

Durante il periodo natalizio, Piazza Navona si trasforma in un suggestivo scenario, non solo per i mercatini e la giostra dei cavalli, ma anche per ospitare la più grande milonga di Roma. Una notte di tango sotto il cielo di Natale, in un'atmosfera magica e coinvolgente, unisce tradizione e passione in un evento unico nel suo genere.

A Natale, piazza Navona diventa qualcosa di più di un semplice salotto barocco grazie ai suoi tradizionali mercatini e alla giostra dei cavalli ma, quest’anno, si prepara a diventare un’enorme pista da tango, la più grande di Roma. Sembra un sogno, ma non lo è: ci aspetta una milonga sotto il cielo di dicembre, proprio nel cuore del Natale romano. Ma quando potremo assistere (o partecipare) a questo incredibile evento? LEGGI ANCHE: ‘White Entropy’, Jacopo Di Cera: «L’arte può scuotere più dei numeri» Questo Natale Piazza Navona diventa una pista di tango: la più grande di Roma. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

