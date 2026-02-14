Fp Cgil | grande è la confusione sotto il cielo delle fondazioni turismo e cultura

Il sindacato Fp Cgil denuncia un forte disordine nelle fondazioni che gestiscono il settore del turismo e della cultura ad Arezzo. La causa appare legata alle recenti modifiche organizzative e alle tensioni interne, che hanno portato a proteste tra i lavoratori e a cambiamenti improvvisi nei progetti in corso. Nei giorni scorsi, alcuni dipendenti hanno manifestato davanti alla sede delle fondazioni, chiedendo maggiore chiarezza sulle future linee di finanziamento.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – . La Corte d’appello di Firenze riconosce il sottoinquadramento di un dipendente della Fondazione Arezzo Intour mentre ai Direttori delle fondazioni si applica un contratto diverso da quello di Federculture Unico Comune di riferimento: Arezzo. Due fondazioni distinte – Arezzo Intour (turismo) e Guido d’Arezzo (cultura ) – con modelli organizzativi e relazioni sindacali molto diversi. «Si tratta di una situazione di confusione che non possiamo più accettare – dichiara Giacomo Nebbiai, Segretario Generale della FP CGIL Arezz o. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fp Cgil: “grande è la confusione sotto il cielo delle fondazioni turismo e cultura” Fp Cgil e Cisl Fp: "Riconoscere ai lavoratori Adi il legittimo inquadramento contrattuale" Fp Cgil e Cisl Fp chiedono con fermezza di riconoscere ai lavoratori Adi il corretto inquadramento contrattuale. Cgil e Fp Cgil annunciano la partecipazione all’iniziativa “Giù le mani dal Punto nascita della Gruccia” La CGIL di Arezzo e la Funzione Pubblica si uniranno alla manifestazione di sabato davanti all’ospedale del Valdarno. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sanità in Campania, la Fp Cgil: Meno cittadini si curano, stop all'uso distorto dell'intramoenia; La Pa allo sfascio per 700mila uscite Fp Cgil: assumere; COOP DOMUS ASSISTENZA E’ SORDA AI DIRITTI DEI LAVORATORI E VIOLA IL CONTRATTO INTEGRATIVO. LASCIA SENZA PASTO LE SUE EDUCATRICI E I SUOI EDUCATORI; Il Piano Socio-Sanitario tra declino e rilancio: la Cgil di Perugia avvia il confronto con comunità e territorio. Cgil: Il pronto soccorso cambia. In peggioLa privatizzazione dei codici minori e dell’accoglienza ... msn.com Fp Cgil, sconcertati da memoria difensiva Inps su Tfs lavoratori pubbliciDesta profondo sconcerto quanto emerge dalla memoria difensiva depositata dall'Inps in un giudizio relativo al pagamento differito del TFS/TFR dei dipendenti pubblici. (ANSA) ... ansa.it A #Modena il #15febbraio alle ore 11 in Piazza Grande —- Contro il Ddl. Ecco gli appuntamenti, territorio per territorio, cui aderiscono e partecipano le strutture locali della Cgil https://www.collettiva.it/copertine/diritti/ddl-stupro-manifestazioni-15-febbraio-e facebook Se n’è andato Riccardo Ferraro, segretario generale della Slc Cgil Firenze-Prato-Pistoia e coordinatore della Slc Cgil Toscana. Cgil Firenze e Toscana: “Sindacalista preparato e persona di grande umanità, lascia un grande vuoto” La nota: cgiltoscana.it/202 x.com