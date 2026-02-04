GPS 2026 | consigliato iscriversi a pieno titolo in seconda fascia e con riserva in prima per abilitazioni e specializzazioni ancora da conseguire RISPOSTE AI QUESITI

La proposta di iscriversi in seconda fascia e con riserva in prima per le graduatorie GPS 2026 sta creando scompiglio tra gli insegnanti. Molti stanno cercando di capire come aggiornare le proprie posizioni, cambiare provincia o iscriversi con riserva, in attesa di ottenere alcune abilitazioni e specializzazioni ancora in corso. Le risposte ai quesiti più frequenti stanno arrivando, ma la confusione resta alta.

GPS graduatorie provinciali e di istituto 2026: indicazioni per l'aggiornamento, il cambio provincia, l'iscrizione con riserva. In collegamento con Andrea Giallanza il docente esperto Giuseppe Semeraro. Graduatorie GPS 2026: le novità della seconda fascia riguardano sostegno e motoria alla primaria. Titolo completo entro la scadenza, no riserva Le graduatorie GPS 2026 presentano novità per la seconda fascia, con particolare riguardo alle supplenze di sostegno e motoria nelle scuole primarie. GPS graduatorie 2026, Bozza ordinanza: quali novità sono previste. RISPOSTE AI QUESITI Graduatorie GPS 2026: quando sarà pubblicata l'ordinanza?; Graduatorie GPS 2026: nuovo algoritmo, più semplice il completamento, modifiche alle tabelle dei titoli. RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026: Essere in regola con i CFU prima di iscriversi alla II fascia - Tutte le novità e quando scattano i controlli; Graduatorie GPS 26/28: come sono valutati i titoli?. Graduatorie GPS 2026: nuovo algoritmo, più semplice il completamento, modifiche alle tabelle dei titoli. RISPOSTE AI QUESITIQual è il quadro attuale dell'aggiornamento delle GPS 2026 in termini di requisiti di accesso, titoli, riserve e novità procedurali? A spiegarlo ai nostri lettori Chiara Cozzetto della segreteria nazi ... orizzontescuola.it GPS 2026/2028: Chi e come può inserirsi per la prima voltaMolti docenti, specialmente i neo laureati che intendono intraprendere la professione docente si chiedono: quando esce l'O.M. per presentare la domanda per le GPS? Quali requisiti occorrono per iscriv ... tecnicadellascuola.it

