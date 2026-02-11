San Valentino A Napoli arriva Gocciolove la campagna di Gocciole per i cuori spezzati

A Napoli, il giorno di San Valentino, Gocciole lancia Gocciolove, una limited edition di confezioni speciali. Sono scatole diverse dal solito, con 11 dediche d’amore divertenti pensate per i cuori spezzati. Tra le frasi più condivise ci sono “mi sciogli più del latte” e “vorrei darti il buongiorno ogni giorno”. La campagna vuole portare un sorriso e un po’ di dolcezza in più a chi ha il cuore un po’ in frantumi, offrendo un modo semplice per sentirsi un po’ meno soli

Per San Valentino, Gocciole presenta un pack limited edition in una veste inedita che raccoglie 11 dediche d'amore divertenti per i cuori spezzati ("mi sciogli più del latte", "vorrei darti il buongiorno ogni giorno", "nessuno mi sa prendere come fai tu"), "per rendere più dolce

