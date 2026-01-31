OpenAI aggiorna l’architettura di ChatGPT | GPT-4o lascia il palco ma non scompare del tutto

OpenAI ha annunciato che il 13 febbraio 2026 rimuoverà GPT-4o e altri modelli storici da ChatGPT. La decisione chiude un capitolo importante per la piattaforma, che diventerà più moderna e aggiornata. La scelta sembra definitiva e cambia il modo in cui gli utenti interagiscono con il sistema di intelligenza artificiale.

OpenAI ha fissato al 13 febbraio 2026 la data definitiva della rimozione di GPT-4o e di altri modelli storici da ChatGPT, segnando la fine di un’epoca per una delle piattaforme più diffuse al mondo nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Il passaggio riguarda esclusivamente l’interfaccia utente di ChatGPT, non le API, e coinvolge anche GPT-4.1, GPT-4.1 mini e o4-mini. La decisione nasce da un’analisi dei dati d’uso: meno dello 0,1% degli utenti attivi continua a scegliere GPT-4o, mentre la maggior parte delle interazioni quotidiane si concentra su GPT-5.2, il modello più recente e performante. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI aggiorna l’architettura di ChatGPT: GPT-4o lascia il palco, ma non scompare del tutto Approfondimenti su OpenAI ChatGPT OpenAI abbandona GPT-4o: impatto sulle applicazioni e sulle scelte future degli sviluppatori Il 13 febbraio 2026, OpenAI ha deciso di spegnere definitivamente GPT-4o e tutte le sue versioni, tra cui GPT-4. Il primo risultato del “codice rosso” di OpenAI si chiama GPT Image 1.5: cosa sapere sul nuovo modello Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su OpenAI ChatGPT Argomenti discussi: Analisi dettagliata del ciclo operativo dell'agente Codex; Blog | OpenAI lancia Prism: il vibe coding applicato alla scienza - Info Data. OpenAI conferma la dismissione di modelli precedenti su ChatGPT entro febbraioOpenAI annuncia la rimozione di diversi modelli da ChatGPT per ottimizzare la piattaforma. Analisi del provvedimento e impatto sugli utenti dopo GPT-5. 24hlive.it OpenAI aggiorna ChatGpt, l'IA diventa un programmatoreOpenAI ha annunciato un nuovo aggiornamento per ChatGpt, questa volta non per l'intero modello di IA ma specifico per il mondo degli sviluppatori che usano Mac. Il chatbot diventa infatti un ... ansa.it AI: L'Aggiornamento Lampo Allacciate le cinture. Il mondo dell'Intelligenza Artificiale corre a una velocità mai vista. Ecco le ultime news di Bustoweb Dalla Tuttologia alla Specializzazione OpenAI lancia ChatGPT Translate per sfidare Google e DeepL. Veloce - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.