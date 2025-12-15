Gli Usa | Risolto il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev Zelensky | Colloqui non facili ma produttivi Serve una pace giusta

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti annunciano di aver risolto il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev, mentre Zelensky sottolinea la difficoltà ma anche la produttività dei colloqui, auspicando una pace giusta. A Berlino si discute un piano di pace in 20 punti per l’Ucraina, con la partecipazione di Witkoff e Kushner alla cena con gli europei.

gli usa risolto il 90 delle questioni tra mosca e kiev zelensky colloqui non facili ma produttivi serve una pace giusta

© Xml2.corriere.it - Gli Usa: «Risolto il 90% delle questioni tra Mosca e Kiev». Zelensky: «Colloqui non facili ma produttivi. Serve una pace giusta»

 I colloqui di Berlino sul piano di pace per l'Ucraina in 20 punti. Witkoff e Kushner invitati alla cena con gli europei. Xml2.corriere.it

Problema iniettori ? Cerchiamo di capire #automobile #automotive #auto

Video Problema iniettori ? Cerchiamo di capire #automobile #automotive #auto