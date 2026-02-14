Gli Stati Uniti concedono licenze a 5 compagnie petrolifere c’è anche Eni per operare in Venezuela

Gli Stati Uniti hanno autorizzato cinque compagnie petrolifere a operare in Venezuela, una decisione che potrebbe modificare gli equilibri energetici nella regione. L’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del dipartimento del Tesoro americano ha approvato queste licenze per consentire alle aziende di riprendere le attività nel settore del petrolio e del gas nel paese sudamericano. Tra le società coinvolte ci sono Chevron, l’unica a mantenere una presenza attiva durante le sanzioni, e anche le multinazionali Bp, Shell, Repsol e Eni, quest’ultima italiana. La mossa arriva dopo mesi di negoziati e potrebbe aprire nuove vie di access

L’Office of Foreign Assets Control (Ofac) del dipartimento del Tesoro Usa ha comunicato di aver concesso a cinque grandi compagnie petrolifere la licenza a operare nel settore del petrolio e del gas in Venezuela: oltre all’americana Chevron, l’unica rimasta attiva nel paese durante gli anni delle sanzioni, le britanniche Bp e Shell, la spagnola Repsol e l’italiana Eni. Tutto ovviamente sotto la supervisione di Washington: i pagamenti delle royalty dovranno infatti passare per il conto del Tesoro Usa (il Foreign Government Deposit Funds) che oggi è in Qatar. Il gruppo italiano Eni è, appunto, tra le cinque società autorizzate dall’Amministrazione Trump a sfruttare e raffinare petrolio e gas in Venezuela, nonché a fornire beni, servizi o tecnologie agli impianti o alle piattaforme che se ne occupano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli Stati Uniti concedono licenze a 5 compagnie petrolifere (c’è anche Eni) per operare in Venezuela Venezuela: Usa concedono licenze a 5 compagnie petrolifere, c'è anche l'Eni Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha concesso cinque licenze a compagnie petrolifere, tra cui anche l'italiana Eni, per riprendere le attività di estrazione in Venezuela. Venezuela, da Usa licenze di estrazione a cinque compagnie petrolifere: c’è anche Eni Le autorità americane hanno concesso licenze di estrazione a cinque compagnie petrolifere, tra cui l’Eni, permettendo loro di operare in Venezuela. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Venezuela, Usa concedono licenze a 5 compagnie petrolifere: c'è anche Eni; Venezuela, Usa concedono licenze per ripresa attività a Eni e altre quattro major petrolifere; Usa concedono licenze petrolifere in Venezuela a 5 major, tra cui Eni; Scivolone Prysmian: paga i dazi Usa più leggeri sull'alluminio. Usa concedono licenze petrolifere in Venezuela a 5 major, tra cui EniSono cinque le grandi compagnie petrolifere autorizzate a operare in Venezuela, grazie alle licenze concesse dalle autorità statunitensi. L'amministrazione Trump punta a una crescita della produzione ... tg24.sky.it Asfura e Trump: L'alleanza controversa tra Honduras e Stati UnitiAnalisi approfondita della relazione tra il nuovo presidente dell'Honduras e l'amministrazione Trump: implicazioni politiche e strategie di cooperazione. notizie.it Un tempo popolava gran parte degli Stati Uniti, oggi in natura ne restano appena 20. Il lupo rosso (Canis rufus) sopravvive solo nella Carolina nord orientale. Dopo essere stato dichiarato estinto in natura nel 1980, i progetti di reintroduzione hanno provato a s facebook Boucheron in crescita fra storia e innovazione: «Prossimo obiettivo gli Stati Uniti» ilsole24ore.com/art/boucheron-… x.com