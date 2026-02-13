Venezuela da Usa licenze di estrazione a cinque compagnie petrolifere | c’è anche Eni

Le autorità americane hanno concesso licenze di estrazione a cinque compagnie petrolifere, tra cui l’Eni, permettendo loro di operare in Venezuela. Questo passo arriva mentre gli Stati Uniti cercano di incrementare la produzione di petrolio, dopo aver rimosso Nicolas Maduro dal potere e averlo arrestato all’inizio di gennaio. La decisione riguarda società europee e americane che potranno riprendere le attività nel paese sudamericano.

(Adnkronos) – Le autorità statunitensi hanno autorizzato cinque grandi compagnie petrolifere, tra cui l'Eni, a operare in Venezuela, mentre l'amministrazione Trump punta ad aumentare la produzione di greggio dopo aver estromesso e arrestato Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio. L'Office of Foreign Assets Control (Ofac) del Dipartimento del Tesoro ha concesso licenze generali a Bp, Chevron,