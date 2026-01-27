La sconfitta casalinga contro la capolista ha evidenziato le difficoltà del Massarosa in seconda categoria. Il direttore sportivo Mastorci ha espresso amarezza per l'esito della partita e le decisioni arbitrali che hanno penalizzato la squadra, confermando il momento complicato del club rispetto all'andata.

La terza di ritorno del campionato di Seconda Categoria ha confermato che la reginetta Massarosa non è più il complesso ammirato, convincente e applaudito del girone di andata. I versiliesi contro un Monzone che ha fatto la partita dominando e creando palle gol, hanno poi affondato l’undici biancorosso nei minuti finali su calcio di rigore che ha visto solo il fischietto fiorentino Bandoni. "Usciamo battuti dal Vignali ma a testa alta – spiega il ds Mastorci –. Abbiamo giocato bene, siamo riusciti a non far ragionare gli avversari. Anzi le occasioni migliori le abbiamo create noi. Poi se sulla tua strada incontri una direzione scadente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio: In seconda categoria il ds mastorci mastica amaro per come è maturata la sconfitta in casa della capolista. "Siamo stati bravi a non far ragionare gli avversari. La direzione arbitrale ci ha penalizzato»

