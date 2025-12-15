La Juventus di Spalletti ha mostrato una prestazione convincente nella partita di ieri, definita la migliore della stagione. Nonostante alcuni aspetti da perfezionare, questa vittoria rappresenta un passo importante per la squadra, che ora può ripartire con maggiore fiducia e determinazione verso i prossimi impegni.

Guardalà sicuro: «Ieri la miglior Juve della stagione. Alla squadra di Spalletti manca ancora una cosa, ma da questa vittoria bisogna ripartire»

Guardalà sicuro: «Ieri la miglior Juve della stagione. Alla squadra di Spalletti manca ancora una cosa». Le sue dichiarazioni dopo Bologna. Intervenuto a Sky Sport Giovanni Guardalà ha commentato la prestazione della Juventus a Bologna, un match deciso dalla rete del subentrato Juan Cabal. VITTORIA – « Se avesse perso ieri la Juventus, la classifica sarebbe stata veramente complicata. Era una serata che Spalletti aspettava da un po’, una Juventus che ha vinto con merito. La migliore Juventus, sicuramente. La migliore di Spalletti o della stagione? Ma io penso in generale della stagione, perché comunque dal punto di vista dell’intensità, della voglia, della continuità, è stata una Juventus convincente. Juventusnews24.com

