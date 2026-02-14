Gli alunni dell' Ics Di Vittorio ricordano la tragedia delle foibe con un confronto speciale

Gli studenti dell'Ics Di Vittorio hanno organizzato un incontro speciale per ricordare la tragedia delle foibe, che quest’anno si svolge nel ricordo di un evento che ha segnato profondamente le comunità italiane dell’Adriatico. La commemorazione si tiene in occasione del Giorno del Ricordo, istituito nel 2004, e mira a mantenere vivo il ricordo delle violenze subite dagli italiani costretti ad abbandonare le loro case tra Fiume, Istria e Dalmazia. Durante l’iniziativa, gli studenti hanno condiviso testimonianze e approfondimenti, portando alla luce le storie di chi ha vissuto quei momenti di sofferen

L'incontro ha rappresentato un momento di riflessione profonda su una delle pagine più dolorose e a lungo trascurate della storia italiana: quella delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata. Un dramma collettivo che ha segnato migliaia di famiglie. Il giornalista ha offerto una testimonianza toccante e personale, ricordando la sofferenza, il dolore e il senso di sradicamento vissuti dalla sua famiglia quando furono costretti a lasciare tutto, portando con sé solo la memoria e l'identità, condividendo con gli studenti alcune foto della sua famiglia pubblicate su articoli di giornali.