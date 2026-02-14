Giura fedeltà all' Isis studente minorenne arrestato per terrorismo

Un giovane di 17 anni della provincia di Caserta è stato arrestato dopo aver giurato fedeltà all'Isis. La sua firma su un video di propaganda e il suo coinvolgimento nelle attività dell’organizzazione jihadista hanno portato le forze dell’ordine a intervenire. La Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia, portando via il minorenne da casa sua durante le prime ore del mattino.

Ha giurato fedeltà all'Isis: in manette un minorenne della provincia di Caserta. La Polizia ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare presso l'Istituto Penale Minorile di Nisida, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un minorenne italiano residente in provincia di Caserta, indagato per aver preso parte, mediante canali virtuali, ad una associazione con finalità di terrorismo, avendo lo stesso — nell'estate del 2025 - formulato e condiviso in Rete il giuramento di fedeltà allo Stato Islamico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Un minorenne di Caserta ha giurato fedeltà allo Stato Islamico e ha condiviso video che mostrano tecniche terroristiche, causando l’intervento della polizia.

Un minorenne di Caserta ha giurato fedeltà allo Stato Islamico, e questa sua azione è stata scoperta grazie alle prove trovate sui social media.

