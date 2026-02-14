Minorenne giura fedeltà allo Stato Islamico e diffonde video raffiguranti tecniche terroristiche

Un minorenne di Caserta ha giurato fedeltà allo Stato Islamico e ha condiviso video che mostrano tecniche terroristiche, causando l’intervento della polizia. Ieri, gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida, su richiesta del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli. Il ragazzo, di età inferiore ai 18 anni, è ora sotto sorveglianza, mentre le autorità indagano sui messaggi diffusi online.

Ieri la polizia ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare presso l'Istituto Penale Minorile di Nisida, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un minorenne casertano, indagato ai sensi dell'art. 270-bis co.2 del codice penale per aver preso parte, mediante canali virtuali, a un'associazione con finalità di terrorismo. Il giovanissimo nell'estate del 2025 avrebbe anche formulato e condiviso in Rete il giuramento di fedeltà allo Stato Islamico. Le attività di indagine dei poliziotti della Digos della Questura di Napoli, in collaborazione con la Digos della Questura di Caserta, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e svolte con il supporto della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, hanno consentito di acquisire elementi investigativi circa i contatti virtuali diretti con soggetti autoproclamatisi appartenenti al1’ISIS ed attestati in Siria.🔗 Leggi su Napolitoday.it Strage a Bondi Beach, l’ombra dell’Isis sui 16 morti. I killer padre e figlio avrebbero giurato fedeltà allo Stato Islamico Un attacco sanguinoso durante una festa ebraica a Bondi Beach, Sydney, ha provocato la morte di 16 persone. Juventus, Cabal giura fedeltà a Spalletti: “Per lui diamo tutto” Cabal ha dichiarato la sua piena fedeltà a Spalletti, sottolineando il suo impegno verso il tecnico e la squadra. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Minorenne giura fedeltà allo Stato Islamico e diffonde video raffiguranti tecniche terroristicheIeri la polizia ha dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare presso l'Istituto Penale Minorile di Nisida, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del ... napolitoday.it L’appello di Redouane Rehaily, papà della 29enne di Arzergrande, in provincia di Padova, partita dieci anni fa per combattere con lo Stato Islamico facebook I Paesi Bassi hanno arrestato 15 persone accusate di aver diffuso contenuti propagandistici sullo Stato Islamico su TikTok x.com