Giura fedeltà allo Stato Islamico incastrato dai social | minorenne casertano spedito a Nisida

Un minorenne di Caserta ha giurato fedeltà allo Stato Islamico, e questa sua azione è stata scoperta grazie alle prove trovate sui social media. Il ragazzo aveva pubblicato video in cui si vedeva mentre prestava il giuramento, oltre a scambiarsi messaggi con figure dell’Isis e a mostrare immagini di ordigni artigianali. La polizia ha identificato e arrestato il giovane, che ora si trova nel centro di detenzione di Nisida.

Ha dato luogo ad una massiccia diffusione di video raffiguranti tecniche terroristiche, scaricati dal darkweb ed indirizzati anche ad alcuni suoi coetanei conterranei Ha diffuso video dove prestava giuramento allo Stato Islamico, preso contati con esponenti dell’Isis, minacciato suoi coetanei e messo in rete immagini di fabbricazione di bombe fai da te. Nei prossimi giorni, il minore sarà interrogato dal Giudice per le Indagini Preliminari. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Maxi truffa 'Bonus Facciate', sequestrati crediti e beni per 77 milioni di euro.🔗 Leggi su Casertanews.it

Un minorenne di Caserta ha giurato fedeltà allo Stato Islamico e ha condiviso video che mostrano tecniche terroristiche, causando l'intervento della polizia.

