Giugliano maltempo e allagamenti in via Case Sante

A Giugliano, le forti piogge hanno provocato allagamenti in via Case Sante, rendendo la strada un vero e proprio lago. La strada si riempie d’acqua e le auto sono costrette a procedere lentamente, spesso tra spruzzi e ostacoli. La zona costiera continua a soffrire a causa delle intense precipitazioni.

La fascia costiera ancora in difficoltà: la strada si trasforma in un lago e le auto avanzano tra acqua e disagi. La segnalazione dalla fascia costiera. Ancora una volta il maltempo mette in ginocchio la fascia costiera di Giugliano. La segnalazione arriva dalla zona di via Case Sante, dove un video documenta una situazione ormai tristemente nota ai residenti. Le immagini mostrano diverse autovetture avventurarsi in quello che un tempo era una strada e che oggi appare più simile a un lago che a una carreggiata percorribile. Una strada che scompare sotto l'acqua. L'acqua piovana ha completamente invaso la sede stradale, rendendo difficile distinguere i limiti della carreggiata.