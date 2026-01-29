Maltempo e allagamenti Chiusa via dell’Acquerata

Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato allagamenti in via dell’Acquerata, costringendo le autorità a chiudere la strada. La situazione si è aggravata rapidamente, con l’acqua che ha invaso le carreggiate e creato disagi ai residenti e ai mezzi di soccorso. La polizia municipale sta monitorando la zona e invita alla prudenza chi deve ancora spostarsi.

Le precipitazioni particolarmente intense delle scorse ore hanno causato allagamenti in via dell'Acquerata. Ed in via precauzionale, il Comune di Cerreto Guidi ne ha disposto la chiusura al traffico pedonale e veicolare in via preventiva, tramite un'ordinanza firmata dalla sindaca Simona Rossetti. Il provvedimento di chiusura, che riguarda nel dettaglio l'interdizione alla circolazione veicolare nell'area tra via dell'Acquerata e via di Poggioni, dall'intersezione con via Yuri Gagarin fino all'intersezione con via sul Vincio sulla SP31, ha carattere temporaneo: già nella prima parte della giornata odierna, il transito dovrebbe tornare ad essere consentito a tutti gli effetti in un quadro di normalità.

