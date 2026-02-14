Giù esaurite le magliette delle Olimpiadi di Hitler è bufera sul Cio

Da agi.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato olimpico internazionale ha deciso di mettere in vendita magliette ispirate alle Olimpiadi di Berlino del 1936, facendo infuriare molte persone. Le magliette, ormai tutte esaurite, riproducono simboli e immagini dell'evento sportivo che Hitler usò per diffondere la propaganda nazista. La scelta ha suscitato proteste e accuse di mancanza di sensibilità, considerando il contesto storico e le atrocità associate a quei giochi. La polemica si accende anche sui social, dove molti utenti sottolineano come questa iniziativa possa risultare offensiva.

AGI - Il  Comitato olimpico internazionale  è finito al centro delle  polemiche  per la vendita di  merchandising commemorativo  dei  Giochi di Berlino del 1936, utilizzati da  Adolf Hitler  come vetrina della  propaganda nazista. Sold out le magliette delle Olimpiadi di Hitler . Sul sito ufficiale delle  Olimpiadi  — attualmente sotto i riflettori per i  Giochi invernali di Milano-Cortina  — è comparsa una  maglietta  dedicata all’edizione del 1936, inserita nella " Heritage Collection " del  Cio  e al momento esaurita. Il capo riproduce il  poster originale dei Giochi, raffigurante un atleta con corona d’alloro davanti agli  anelli olimpici  e alla  Porta di Brandeburgo, con la scritta "Germany Berlin 1936 Olympic Games". 🔗 Leggi su Agi.it

gi249 esaurite le magliette delle olimpiadi di hitler 232 bufera sul cio

© Agi.it - Giù esaurite le magliette delle Olimpiadi di Hitler, è bufera sul Cio

Crans-Montana, bufera sul presidente svizzero. Le famiglie delle vittime: "Bene l'Italia"

A seguito delle dichiarazioni del presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin sulla vicenda di Crans-Montana, le famiglie delle vittime esprimono il loro disappunto e apprezzano la posizione italiana.

Giovane leader dell'Afd si esprime come Hitler durante un comizio: è bufera in Germania

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Impresa LORELLO, conquista il BRONZO nei 5000 metri | HIGHLIGHTS | #MilanoCortina2026

Video ?Impresa LORELLO, conquista il BRONZO nei 5000 metri | HIGHLIGHTS | #MilanoCortina2026