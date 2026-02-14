Giù esaurite le magliette delle Olimpiadi di Hitler è bufera sul Cio

Il Comitato olimpico internazionale ha deciso di mettere in vendita magliette ispirate alle Olimpiadi di Berlino del 1936, facendo infuriare molte persone. Le magliette, ormai tutte esaurite, riproducono simboli e immagini dell'evento sportivo che Hitler usò per diffondere la propaganda nazista. La scelta ha suscitato proteste e accuse di mancanza di sensibilità, considerando il contesto storico e le atrocità associate a quei giochi. La polemica si accende anche sui social, dove molti utenti sottolineano come questa iniziativa possa risultare offensiva.

AGI - Il Comitato olimpico internazionale è finito al centro delle polemiche per la vendita di merchandising commemorativo dei Giochi di Berlino del 1936, utilizzati da Adolf Hitler come vetrina della propaganda nazista. Sold out le magliette delle Olimpiadi di Hitler . Sul sito ufficiale delle Olimpiadi — attualmente sotto i riflettori per i Giochi invernali di Milano-Cortina — è comparsa una maglietta dedicata all'edizione del 1936, inserita nella " Heritage Collection " del Cio e al momento esaurita. Il capo riproduce il poster originale dei Giochi, raffigurante un atleta con corona d'alloro davanti agli anelli olimpici e alla Porta di Brandeburgo, con la scritta "Germany Berlin 1936 Olympic Games".