Giovane leader dell' Afd si esprime come Hitler durante un comizio | è bufera in Germania

Today.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un discorso dallo stile nazista ha provocato un vero e proprio terremoto nel dibattito politico tedesco: Alexander Eichwald, candidato ai vertici di "Generazione Germania", la nuova organizzazione giovanile dell’ultradestra tedesca, ha acceso le polemiche con un intervento a dir poco controverso. 🔗 Leggi su Today.it

