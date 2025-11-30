Giovane leader dell' Afd si esprime come Hitler durante un comizio | è bufera in Germania
Un discorso dallo stile nazista ha provocato un vero e proprio terremoto nel dibattito politico tedesco: Alexander Eichwald, candidato ai vertici di "Generazione Germania", la nuova organizzazione giovanile dell’ultradestra tedesca, ha acceso le polemiche con un intervento a dir poco controverso. 🔗 Leggi su Today.it
Giovane di AfD imita Hitler in un comizio, il partito prende le distanze - Alexander Eichwald, uno dei candidati ai vertici di “Generazione Germania”, la “fucina dei talenti” dell’ultradestra tedesca, in un comizio sabato ha imitato il linguaggio del leader nazista ... Da ilsole24ore.com