Crans-Montana bufera sul presidente svizzero Le famiglie delle vittime | Bene l' Italia

A seguito delle dichiarazioni del presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin sulla vicenda di Crans-Montana, le famiglie delle vittime esprimono il loro disappunto e apprezzano la posizione italiana. La questione riguarda la scarcerazione di Jacques Moretti e le conseguenti reazioni politiche e sociali in Svizzera e Italia. Questo episodio ha suscitato discussioni sulla giustizia e le relazioni tra i due paesi in un contesto delicato e complesso.

Le parole del presidente della Confederazione elvetica Guy Parmelin sulla strage di Crans-Montana dopo la scarcerazione di Jacques Moretti dietro cauzione scatenano una bufera nel nostro Paese. "Possiamo comprendere l'indignazione, ma in Svizzera abbiamo procedure diverse da quelle italiane e i due sistemi giuridici non vanno sovrapposti", le parole di Parmelin in un video pubblicato sul sito del quotidiano Blick. "Dobbiamo rispettare la separazione dei poteri e la politica non deve interferire. La giustizia deve svolgere le sue indagini in modo trasparente e pagare eventuali errori. La stessa cosa vale sul piano politico", ha aggiunto il presidente svizzero, che ieri ha incontrato a Crans-Montana i familiari delle vittime italiane del rogo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Crans Montana, le famiglie delle vittime a Palazzo Chigi. Mantovano: “Italia parte civile, l’Avvocatura è pronta” (video)I familiari delle vittime della tragedia di Crans Montana hanno incontrato i rappresentanti delle istituzioni a Palazzo Chigi, dopo aver ricevuto il Pontefice.

Crans-Montana, i funerali delle vittime. Mattarella incontra le famiglieAlle ore 14:00, la Svizzera ha osservato un momento di silenzio nazionale per onorare le vittime dell’incidente a Crans-Montana.

