Gisèle Pelicot si è detta molto onorata per la lettera ricevuta dalla Regina Camilla

Gisèle Pelicot ha ricevuto una lettera di Supporto dalla Regina Camilla, che l’ha lasciata molto emozionata. La donna si è detta “sopraffatta” dalla sorpresa e ha spiegato di averla trovata inaspettata, soprattutto perché la sovrana ha scritto di aver seguito con interesse il suo lavoro in favore delle comunità locali. La lettera è arrivata proprio nel momento in cui Pelicot stava affrontando alcune difficoltà personali, regalando a lei una forte spinta di incoraggiamento.

Gisèle Pelicot ha detto di essersi sentita “sopraffatta” e “molto onorata” dopo aver ricevuto una lettera personale di sostegno da parte della Regina Camilla. La sovrana ha elogiato la donna per il coraggio e la grazia con cui ha affrontato il processo,??scrivendo: “Volevo davvero scriverle per esprimere la mia sincera ammirazione per il coraggio, la grazia e la dignità con cui avete affrontato gli orribili crimini commessi contro di voi”. Secondo lei, la forza di Pelicot avrebbe “ispirato le donne di tutto il mondo” e “creato un’eredità potente che cambierà per sempre la narrazione sulla vergogna”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it

Gisèle Pelicot rompe il silenzio e rivela la sua verità.

