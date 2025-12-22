Come nel caso francese di Gisele Pelicot, un uomo è stato condannato dal Tribunale di Aquisgrana per aver ripetutamente violentato la moglie e pubblicato on-line i video delle violenze. I fatti si sono svolti tra il 2018 e il 2024; l'uomo, un sessantunenne, era stato già accusato nel 2009 ma allora era stato assolto. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Come Gisele Pelicot: sedata e violentata dal marito. I video pubblicati online ma c’è una rete internazionale

Leggi anche: Stuprata da 51 uomini ingaggiati dal marito, Gisèle Pelicot tornerà in aula per il ricorso di uno di loro

Leggi anche: Gisèle Pelicot arriva tra gli applausi per il processo d'appello

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Gisèle Pelicot, nuovo calvario in aula per il ricorso di uno dei condannati per stupro - Gisèle Pelicot, la donna violentata da decine di uomini coinvolti dal marito mentre era narcotizzata e diventata un'icona femminista mondiale, da lunedì a Nîmes, nel sud della ... quotidiano.net

Caroline Darian: «Non parlo più con mia madre, Gisèle Pelicot. In quell'aula di tribunale mi ha abbandonata» - Caroline Darian lo racconta al Telegraph a posteriori, dopo aver scoperto quello che il padre ... vanityfair.it

Gisèle Pelicot torna in tribunale: inizia processo appello di uno dei condannati per stupro - Husamettin Dogan, condannato a nove anni di carcere, nega di aver voluto violentare la Pelicot, sostenendo che l'ex marito Dominique Pelicot lo aveva ingannato. it.euronews.com

Difficilissimo ma utilissimo leggere questo libro di Manon Garcia che parla del caso di Gisele Pelicot. Ho scoperto che incredibilmente non tutti sanno o ricordano questo caso che a me si è infisso indelebilmente nella memoria perché è la materializzazione di - facebook.com facebook