Morto Ethan McLeod il calciatore ha perso la vita in un incidente stradale | aveva 21 anni

Tragedia nel mondo del calcio: Ethan McLeod, giovane promessa del Macclesfield, ha perso la vita a soli 21 anni in un tragico incidente stradale. Il calciatore, al rientro da una partita di campionato, ha incontrato una sorte fatale, lasciando un vuoto nel cuore dei suoi tifosi e della sua squadra. Un tragico esempio di quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

