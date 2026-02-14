Giovanni Franzoni ha annunciato di essere esausto e di aver bisogno di una pausa, dopo aver attraversato un periodo difficile. La sua performance negli ultimi mesi è stata deludente e ha riconosciuto di non aver raggiunto gli obiettivi sperati. Durante le gare di sci alpino inserite nel programma delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Franzoni ha mostrato qualche progresso rispetto alle prime uscite, ma ancora non basta a soddisfarlo.

In un gigante di sci alpino inserito nel contesto olimpico di Milano-Cortina 2026, Giovanni Franzoni ha progressivamente migliorato la sua prova rispetto al turno mattutino, restando comunque lontano dalla zona punti. La giornata ha richiesto gestione della fatica e precisione tecnica, elementi chiave per affrontare una gara impegnativa che richiede continuità tra ritmo e controllo degli sci. Franzoni è sceso in pista con il pettorale numero cinque e ha concluso la prova fuori dalla top 10. L’esecuzione ha mostrato segnali di stanchezza, evidente nell’impostazione iniziale e nel ritmo di chiusura, condizioni che hanno limitato la possibilità di agganciare posizioni nelle prime classifiche. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Giovanni Franzoni: "Sono esausto, le cose non sono andate come speravo. Ora devo prendermi una pausa

Giovanni Franzoni si sente esausto dopo aver disputato la seconda manche del gigante di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dove le sue prestazioni non hanno soddisfatto le aspettative.

