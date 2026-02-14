Giovanni Franzoni | Sono esausto le cose non sono andate come speravo Ora devo prendermi una pausa
Giovanni Franzoni ha annunciato di essere esausto e di aver bisogno di una pausa, dopo aver attraversato un periodo difficile. La sua performance negli ultimi mesi è stata deludente e ha riconosciuto di non aver raggiunto gli obiettivi sperati. Durante le gare di sci alpino inserite nel programma delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Franzoni ha mostrato qualche progresso rispetto alle prime uscite, ma ancora non basta a soddisfarlo.
In un gigante di sci alpino inserito nel contesto olimpico di Milano-Cortina 2026, Giovanni Franzoni ha progressivamente migliorato la sua prova rispetto al turno mattutino, restando comunque lontano dalla zona punti. La giornata ha richiesto gestione della fatica e precisione tecnica, elementi chiave per affrontare una gara impegnativa che richiede continuità tra ritmo e controllo degli sci. Franzoni è sceso in pista con il pettorale numero cinque e ha concluso la prova fuori dalla top 10. L’esecuzione ha mostrato segnali di stanchezza, evidente nell’impostazione iniziale e nel ritmo di chiusura, condizioni che hanno limitato la possibilità di agganciare posizioni nelle prime classifiche. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Giovanni Franzoni si sente esausto dopo aver disputato la seconda manche del gigante di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dove le sue prestazioni non hanno soddisfatto le aspettative.
