Giovanni Franzoni stavolta la top ten non la centra, ma comunque è per lui una Val Gardena che lo lascia abbastanza soddisfatto visto che un podio lo può comunque vantare. Ed è, in ogni caso, una giornata che lo vede protagonista di un’ottima onda italiana, con quattro nei primi 12 (il 12° è lui). Franzoni si era confessato a Ettore Giovannelli per la Rai prima dell’uscita dalla top ten: “ Se vogliamo le cose oggettive, se oggi rimango nei 10 è una gara super per me. Il primo giorno sono stato bravo, ma la pista s’era velocizzata, non c’era la prima parte. La gara intera l’ho fatta solo l’anno scorso e sono andato davvero male. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni: “Oggi gran gara soprattutto dopo ieri, sono esausto”

Leggi anche: Balzarini sicuro dopo Bodo Glimt Juve: «Ieri una bella iniezione di fiducia soprattutto per due bianconeri». La sua analisi

Leggi anche: Giovanni Franzoni l’unico giovane in una datata Nazionale azzurra nella velocità

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Val Gardena: Giovanni Franzoni chiude terzo in super-G e firma il primo podio in Coppa del Mondo; FAVOLA FRANZONI SULLA SASLONG! Giovanni è 3/o nel superG in Val Gardena, sorpresa Zabystran; Franzoni è strepitoso! 3° in Super G sulla Saslong, rivivilo; La neve di casa spinge gli azzurri: Giovanni Franzoni è terzo in Val Gardena nel super G • Sci Alpino.

Commovente Franzoni: dedica a Franzoso il suo primo podio in Coppa del Mondo nel Super-G della Val Gardena - G della Val Gardena, sulla mitica Saslong, conquistando il primo podio della sua carriera in Coppa del Mondo. ilfattoquotidiano.it