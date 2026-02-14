Giovanni Franzoni | Sono stremato non è andata come speravo Ora devo staccare un po’

Giovanni Franzoni si sente esausto dopo aver disputato la seconda manche del gigante di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dove le sue prestazioni non hanno soddisfatto le aspettative. Dopo aver concluso la gara, il campione ha dichiarato di aver bisogno di prendersi una pausa per recuperare le energie. La sua presenza in gara ha suscitato qualche sorpresa tra gli appassionati, considerando le alte aspettative che circondavano il suo ritorno in pista.

Una discreta seconda manche per Giovanni Franzoni al gigante di sci alpino valido per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’azzurro, lontano dai più veloci nella prima manche, ha confezionato una prestazione positiva rispetto a quanto quanto fatto in mattinata. Nello specifico il nativo di Manerba Del Garda, sceso in pista per quinto, ha chiuso la sua gara fuori dalla top 10 finale. Visibilmente stremato, una volta arrivato in mixed zone, il nostro portacolori ha svelato le sue sensazioni ai microfoni della RAI. “ Purtroppo non è andata come speravo – ha detto Franzoni – ora sono esausto e non vedo l’ora di tornare a casa e fare due settimane di stacco. 🔗 Leggi su Oasport.it

