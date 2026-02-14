Giovanni Franzoni miglior italiano in gigante alle Olimpiadi! Piazzamento finale e distacco

Giovanni Franzoni ha concluso al 24° posto nella gara di slalom gigante alle Olimpiadi, con un tempo totale di 2:29. La sua prestazione ha sorpreso molti, considerando che era uno degli outsider della competizione. Franzoni ha fatto registrare un miglioramento rispetto alle qualifiche e ha dimostrato grande determinazione sulla neve di Pechino.

AGGIORNAMENTO ORE 14.35. Giovanni Franzoni ha concluso al 24mo posto con il tempo complessivo di 2:29.13, accusando un distacco di 4.13 secondi dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che ha conquistato uno storico oro davanti agli svizzeri Marco Odermatt (argento a 0.58) e Loic Meillard (bronzo a 1.17). Il bresciano, preceduto di dieci centesimi dal lituano Andrej Drukarov, è stato il miglior italiano al traguardo, visto che Alex Vinatzer è uscito nel corso della seconda manche. — Giovanni Franzoni ha disputato il gigante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato la medaglia d’argento in discesa libera e aver chiuso il superG al sesto posto sulla pista Stelvio di Bormio. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giovanni Franzoni ha gareggiato nel gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto l’argento in discesa libera e aver concluso il superG al sesto posto a Bormio.

Giovanni Franzoni si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, affrontando una settimana intensa tra gare e allenamenti, con particolare attenzione alla disciplina di gigante e alle sfide sulla Stelvio.

