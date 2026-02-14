Com’è andato Giovanni Franzoni in gigante alle Olimpiadi? Piazzamento finale e distacco | c’è la seconda manche!

Giovanni Franzoni ha gareggiato nel gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto l’argento in discesa libera e aver concluso il superG al sesto posto a Bormio. La sua presenza sulla pista Stelvio ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguivano con ansia la sua seconda manche.

Giovanni Franzoni ha disputato il gigante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato la medaglia d’argento in discesa libera e aver chiuso il superG al sesto posto sulla pista Stelvio di Bormio. Il 24enne è stato selezionato per la prova tra le porte larghe, affiancando Alex Vinatzer (undicesimo al traguardo, con un ritardo di 2.39 dalla vetta), Luca De Aliprandini (ha perso uno sci) e Tobias Kastlunger (uscito): non si trattava di un’improvvisata, visto che il bresciano aveva preso parte a quattro gare in questa specialità tecnica durante la stagione di Coppa del Mondo, senza però riuscire a qualificarsi alla seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giovanni Franzoni si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, affrontando una settimana intensa tra gare e allenamenti, con particolare attenzione alla disciplina di gigante e alle sfide sulla Stelvio.

