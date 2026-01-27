Giovanni Franzoni farà tre gare alle Olimpiadi? C’è un posto vacante in gigante…

Giovanni Franzoni si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, affrontando una settimana intensa tra gare e allenamenti, con particolare attenzione alla disciplina di gigante e alle sfide sulla Stelvio.

Giovanni Franzoni si appresta a vivere una prima settimana molto intensa ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, con tanti impegni ravvicinati ed un vero e proprio tour de force sulla Stelvio nella velocità pura. Dopo le due gare individuali e la combinata a coppie, la nuova stella della Nazionale italiana maschile di sci alpino potrebbe però scegliere di cimentarsi in una specialità aggiuntiva: il gigante. Il 24enne bresciano, rivelazione assoluta dell’inverno capace di esplodere definitivamente nelle ultime due settimane con tre podi su quattro eventi disputati tra Wengen (primo in superG, terzo in discesa) e soprattutto Kitzbuehel (vittoria in discesa libera sulla Streif), sarà uno dei favoriti per le medaglie olimpiche a Bormio sia in supergigante che in discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giovanni Franzoni tornerà in gara prima delle Olimpiadi, con le prossime competizioni ancora da definire.

A un mese dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Bormio manca ancora la neve necessaria per le competizioni di sci, tra cui la discesa libera maschile.

