I treni sono sempre in ritardo | tra scioperi lavori pazzi e malagestione a chi dobbiamo chiedere per avere dei trasporti decenti?

I cittadini passeggeri devono sempre capire, comprendere. E se ci fossimo anche rotti le scatole? E se non avessimo più voglia di comprendere nessuno, ma proprio nessuno? Non i pazzi, non gli aspiranti suicidi, non i sindacati. Ma nemmeno Trenitalia, perché non c’è mai nessun dirigente che ci mette. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - I treni sono sempre in ritardo: tra scioperi, lavori, pazzi e malagestione, a chi dobbiamo chiedere per avere dei trasporti decenti?

Leggi anche questi approfondimenti

Ciao Caterina. I treni della M2 sono rallentati da un problema sulla linea che stiamo risolvendo. Ci scusiamo. Vai su X

“Sono arrivato in ritardo per colpa dei treni italiani" ha detto il cantautore Giuliano Sangiorgi davanti alla chiesa di San Marco, a Milano, dove si sono celebrati i funerali di Ornella Vanoni. Il cantautore ha espresso il suo grande dispiacere per non essere arrivat - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero il 28 novembre, a rischio treni, mezzi e scuola: orari dello stop e settori coinvolti - Venerdì 28 novembre l’Italia si ferma per uno sciopero generale nazionale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati, indetto contro la Legge di ... Come scrive fanpage.it

Trasporti, treni e aerei: venerdì sciopero generale nazionale: ecco orari e settori coinvolti - Dai treni agli aerei, fino alla scuola e alla stampa: interi settori si fermeranno in tutta Italia ... Scrive msn.com

Disagi ai trasporti in Italia: i sindacati indicono scioperi nazionali a novembre e dicembre - Inclusi due scioperi nazionali il 28 novembre e il 12 dicembre. Si legge su msn.com