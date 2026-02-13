Cardiopatie congenite monumenti illuminati di rosso a San Valentino in Emilia-Romagna per i ‘Piccoli Grandi Cuori’

L’associazione Piccoli Grandi Cuori ha promosso l’illuminazione di monumenti in Emilia-Romagna per sensibilizzare sulle cardiopatie congenite, che sono una delle cause principali di mortalità nei bambini. Per ricordare questa giornata, il 14 febbraio, molte città hanno scelto di accendere di rosso simbolico i loro edifici più rappresentativi, come il Duomo di Bologna e la Torre di Rimini. Questa iniziativa mira a attirare l’attenzione dei passanti e delle famiglie sulle malattie cardiache congenite.

Bologna, 13 febbraio 2026 – La Giornata mondiale di sensibilizzazione sulle Cardiopatie congenite coincide con San Valentino: con la campagna "Facciamo luce sul cuore" l'associazione Piccoli Grandi Cuori ha chiesto alle amministrazioni dei Comuni capoluogo della Regione Emilia-Romagna di illuminare di rosso (il colore del cuore) un monumento o un edificio significativo la sera del 14 febbraio. Un'opportunità unica per sensibilizzare la popolazione sull'esistenza delle cardiopatie congenite, per far conoscere l'incidenza di queste malformazioni e l'impatto che possono avere sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie.