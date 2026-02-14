Giornalista difende Spalletti | Accuse di molestia per bacio in TV sono esagerate

Il giornalista ha preso posizione a favore di Luciano Spalletti, dopo le accuse di molestia legate a un bacio in televisione. La polemica è nata quando il tecnico della Juventus è stato coinvolto in un gesto considerato inappropriato da alcuni spettatori, ma il commentatore ha sostenuto che le accuse sono esagerate e che il gesto è stato interpretato in modo troppo severo. Durante la partita allo Juventus Stadium, Spalletti ha mantenuto un comportamento tranquillo, ignorando le critiche che circolano sui social.

TORINO, ITALIA – 8 FEBBRAIO: Il tecnico della Juventus FC, Luciano Spalletti, osserva il match di Serie A tra Juventus FC e SS Lazio allo Allianz Stadium il 8 febbraio 2026 a Torino, Italia. (Foto di Valerio PennicinoGetty Images) Il bacio di Spalletti durante l'intervista post-partita. La giornalista Federica Zille ha difeso Luciano Spalletti, allenatore della Juventus FC, dopo che quest'ultimo l'ha baciata in diretta TV durante un'intervista post-partita, nel tentativo di illustrare il suo punto di vista su un episodio controverso della partita Juventus-Lazio, terminata con un pareggio 2-2.