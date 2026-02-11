Federica Zille sul ‘bacio’ di Spalletti | ‘Nessuna mancanza di rispetto parola molestia usata con troppa facilità’

Federica Zille torna a parlare del bacio di Spalletti. La giornalista di Dazn chiarisce che non si è trattato di mancanza di rispetto, ma che il termine “molestia” viene usato troppo facilmente in certe situazioni. Ricorda che il gesto, pur inaspettato, non aveva alcuna accezione negativa.

Molto rumore per nulla. Intervenendo a FantacalcioTv, la giornalista di Dazn Federica Zille è tornata sull’episodio del bacio sulla spalla che Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, le aveva dato qualche giorno fa nell’intervista post Juventus-Lazio. Nell’occasione, infatti, il tecnico bianconero, discutendo sulla definizione di “contatto” che può portare il direttore di gara ad assegnare un calcio di rigore, si era rivolto alla giornalista al suo fianco chiedendole in maniera ironica: “Ti posso dare un bacio? Anche questo è un contatto” e aveva poggiato le labbra sulla sua spalla. Colta di sorpresa, Zille aveva reagito al gesto con un sorriso, seguita a ruota dalle risate dei conduttori in collegamento dagli studi di Dazn. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Federica Zille risponde alle polemiche sul bacio sulla spalla di Spalletti.

La giornalista Federica Zille ha raccontato il momento in cui Luciano Spalletti le ha dato un bacio durante il post-partita di Juventus-Lazio.

