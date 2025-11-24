giorgia meloni al vertice ue unione africana in angola

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si trova in Angola per partecipare al VII Vertice dell’Unione europea-Unione africana. La premier dopo aver lasciato Johannesburg, sede del G20, è arrivata nella notte tra domenica e lunedì a Luanda. L’appuntamento, spiegano fonti italiane, rappresenta un “passaggio di rilievo a 25 anni dal primo vertice UE-UA ” e per l’Italia, viene sottolineato, “costituisce un’occasione per ribadire l’impegno verso un modello di cooperazione paritaria con le Nazioni africane, in linea con il Piano Mattei, e per evidenziare la piena coerenza tra la propria strategia nazionale e l’approccio europeo del Global Gateway”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

