Terni Asd Gymnica in evidenza al campionato regionale di ginnastica ritmica | Talento e dedizione LE PROTAGONISTE
La società Asd Gymnica ha partecipato al campionato regionale di ginnastica ritmica svoltosi a Foligno, tra il 22 e 23 novembre scorso. Le atlete della società ternana hanno conquistato il podio in diverse categorie. In particolare Angelica Gilioni (categoria LE); Viola Bussoletti (categoria LD). 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni, 16 novembre 2025 Presso la palestra "La Forgia" si è svolta la 3ª Prova del Campionato Regionale Silver. Categoria A4: Arianna Ceccarelli Sara Ngadi Categoria A5: Giulia Giovenali Bianca Antonelli Mar