Terni Asd Gymnica in evidenza al campionato regionale di ginnastica ritmica | Talento e dedizione LE PROTAGONISTE

Ternitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La società Asd Gymnica ha partecipato al campionato regionale di ginnastica ritmica svoltosi a Foligno, tra il 22 e 23 novembre scorso. Le atlete della società ternana hanno conquistato il podio in diverse categorie. In particolare Angelica Gilioni (categoria LE); Viola Bussoletti (categoria LD). 🔗 Leggi su Ternitoday.it

